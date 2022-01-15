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Spor

Genoa'da Andriy Shevchenko kovuldu!

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Genoa, Ukraynalı teknik direktör Andriy Shevchenko'nun görevine son verdi.

AA15 Ocak 2022 Cumartesi 17:32 - Güncelleme: 15 Ocak 2022 Cumartesi 17:32
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Genoa kulübünden yapılan açıklamada, Shevchenko'nun görevden alındığı belirtilirken, 45 yaşındaki çalıştırıcıya ve teknik heyetine başarı dileğinde bulunuldu.

Ayrıca takımın, geçici süreliğine Abdoulay Konko'ya emanet edildiği belirtildi.

Mavi-kırmızılı takım, Ukraynalı teknik adamı 7 Kasım'da Davide Ballardini'nin yerine göreve getirmişti.

Shevchenko yönetimindeki Genoa, Serie A'da çıktığı 9 maçta 3 beraberlik, 6 yenilgi alırken, hiç galip gelememişti. Mavi-kırmızılı takım, İtalya Kupası'nda 1 galibiyet alırken, hafta içinde son 16 turu mücadelesinde Milan'a uzatma devrelerinde gelen gollerle 3-1 yenilerek, kupadan elenmişti.

Genoa, Serie A'da 21 maçta aldığı 1 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyet ve 12 puanla 19. sırada küme düşme hattının içinde bulunuyor.

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