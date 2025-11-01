İSTANBUL 21°C / 13°C
Genoa'da Patrick Vieira dönemi sona erdi

Serie A ekiplerinden Genoa, teknik direktör Patrick Vieira ile yolların ayrıldığını açıkladı.

AA1 Kasım 2025 Cumartesi 13:28 - Güncelleme:
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Genoa, teknik direktör Patrick Vieira ile yollarını ayırdı.

"Patrick Vieira'nın artık A takım teknik direktörü olmadığı" başlığıyla yapılan kulüp açıklamasında, "A Takım teknik direktörlüğü geçici olarak Roberto Murgita'ya, yardımcılığı ise Domenico Criscito'ya emanet edildi." denildi.

Geçen yıl kasım ayında İtalyan ekibinin başına geçen 49 yaşındaki Fransız çalıştırıcı, teknik direktörlük kariyerine 2013'te Manchester City'nin genç takımında başladı.

Vieira, sırasıyla New York City, Nice, Crystal Palace ve Strasbourg'da görev yapmıştı.

Genoa, Serie A'da yaptığı 9 maçta 3 beraberlik ve 6 yenilgi sonunda 3 puanla son sırada yer alıyor.

