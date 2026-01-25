İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ocak 2026 Pazar / 7 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,3725
  • EURO
    51,3279
  • ALTIN
    6945.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Genoa'dan müthiş geri dönüş: Bologna'yı 3-2 mağlup etti
Spor

Genoa'dan müthiş geri dönüş: Bologna'yı 3-2 mağlup etti

Serie A'nın 22. haftasında Genoa, Bologna'yı 3-2 mağlup etti. Son dakikada gelen golle kazanan Genoa, yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı.

HABER MERKEZİ25 Ocak 2026 Pazar 19:32 - Güncelleme:
Genoa'dan müthiş geri dönüş: Bologna'yı 3-2 mağlup etti
ABONE OL

İtalya Serie A'nın 22. haftasında Genoa ile Bologna karşı karşıya geldi. Stadio Luigi Ferraris'te oynanan mücadeleyi konuk ekip Genoa, 3-2'lik skorla kazandı.

Bologna'ya galibiyet getiren golleri 35. dakikada Lewis Ferguson ve 47. dakikada Sebastian Otoa kendi kalesine attı.

Konuk ekipte kaleci Lukasz Skorupski, 57. dakikada kırmızı kart gördü.

Genoa, 62'de Ruslan Malinovsky ile farkı 1'e indirdi. Caleb Ekuban, 78. dakikada skora eşitliği getirdi. Junior Messias, 90+1'de skoru belirledi.

Bu sonuçla birlikte Bologna, 30 puanda kaldı. Yenilmezlik serisini 5 maça çıkan Genoa, puanını 23'e yükseltti.

Bologna, gelecek hafta Milan'ı ağırlayacak. Genoa ise Lazio deplasmanına gidecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta görenleri şaşkına çeviren anlar! Ortalığı birbirine kattı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.