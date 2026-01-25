Genoa'dan müthiş geri dönüş: Bologna'yı 3-2 mağlup etti

İtalya Serie A'nın 22. haftasında Genoa ile Bologna karşı karşıya geldi. Stadio Luigi Ferraris'te oynanan mücadeleyi konuk ekip Genoa, 3-2'lik skorla kazandı.
Bologna'ya galibiyet getiren golleri 35. dakikada Lewis Ferguson ve 47. dakikada Sebastian Otoa kendi kalesine attı.
Konuk ekipte kaleci Lukasz Skorupski, 57. dakikada kırmızı kart gördü.
Genoa, 62'de Ruslan Malinovsky ile farkı 1'e indirdi. Caleb Ekuban, 78. dakikada skora eşitliği getirdi. Junior Messias, 90+1'de skoru belirledi.
Bu sonuçla birlikte Bologna, 30 puanda kaldı. Yenilmezlik serisini 5 maça çıkan Genoa, puanını 23'e yükseltti.
Bologna, gelecek hafta Milan'ı ağırlayacak. Genoa ise Lazio deplasmanına gidecek.