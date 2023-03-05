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Spor

Gent sahasında Anderlecht'i yendi

Gent, Belçika Pro Lig'in 28. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Anderlecht'i Gift Emmanuel Orban'ın golüyle 1-0 mağlup etti.

AA5 Mart 2023 Pazar 23:01 - Güncelleme:
Gent sahasında Anderlecht'i yendi
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Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakibi Gent, ligde konuk ettiği Anderlecht'i 1-0 yendi.

Belçika 1. Futbol Ligi'nin (Pro Lig) 28. hafta karşılaşmasında Gent, Ghelamco Arena'da Andertlecht'i ağırladı.

İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada Gent, 57. dakikada Nijeryalı oyuncusu Gift Emmanuel Orban'ın ayağından bulduğu golle rakibini 1-0 mağlup etti.

Anderlecht'te Amadou Diawara, 76. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Puanını 45'e çıkaran Gent, ligde 5. sırada yer aldı. 36 puanlı Anderlecht ise 10. sırada kaldı.

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında, Gent'e 9 Mart Perşembe günü konuk olacak.

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