Gent, Yaremchuk için Galatasaray'dan 20 milyon Euro istedi
Transfer döneminde ismi Galatasaray ile anılan Roman Yaremchuk için kulübü Gent'in 20 milyon euro istediği belirtildi.
Galatasaray'ın Roman Yaremchuk'a talip olduğu ancak Gent'in Ukraynalı oyuncu için 20 milyon Euro istediği iddia edildi.
Ukrayna'daki 2+2 TV kanalında yayımlanan Profootball programında Galatasaray ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı... Habere göre geçen sezonun Ocak ayından sonra Galatasaray, Gent'te forma giyen Roman Yaremchuk'a bu yaz döneminde bir kez daha talip oldu.
Roma'nın da teklif yaptığı Ukraynalı golcü için Gent ise 20 milyon Euro bonservis bedeli isteyince transfer gerçekleşmedi.
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