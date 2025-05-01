Georg Grozer, Arkas Spor'a veda etti: Bu iki yılı asla unutmayacağım

Efeler Ligi'nde Play-Off 3-4 Etabı üçüncü maçında Fenerbahçe'ye deplasmanda 3-1 yenilen Arkas Spor, seriyi 2-1 kaybederek yeni sezonda çekilme kararı aldığı lige 4. sırada veda etti. Ligden çekilme kararını, "Altyapıya ve genç yeteneklere odaklanma" amacıyla aldığını sezon başında açıklayan İzmir ekibi, 2002-2003 sezonundan bu yana 23 yıldır mücadele ettiği Efeler Ligi'nde yeni sezonda yer almayacak.

Arkas Spor'da ilk ayrılık da gerçekleşti. İzmir ekibinde 41 yaşındaki pasör çaprazı Georg Grozer, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Arkas Spor'a veda ettiğini duyurdu.

Grozer'in paylaşımı şöyle:

"Türkiye, sıcak karşılaman, birçok harika deneyim, dostluk ve sevgi için çok teşekkür ederim. Arkas Ailesi'ne de bir parçası olma fırsatını verdikleri için özel teşekkürler. Bu iki yılı asla unutmayacağım."