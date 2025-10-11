İSTANBUL 17°C / 10°C
Spor

George Aivazoglou: Yeni bir model üzerinde çalışıyoruz

NBA Avrupa ve Orta Doğu Genel Müdürü George Aivazoglou, Euroleague ile yeni bir model üzerine çalışma yaptıklarını söyledi.

11 Ekim 2025 Cumartesi 10:10
George Aivazoglou: Yeni bir model üzerinde çalışıyoruz
NBA Avrupa ve Orta Doğu Genel Müdürü George Aivazoglou, Avrupa'da basketbolun potansiyeline dikkat çekerek, "Kıta genelindeki taraftarlara daha iyi hizmet edecek yeni bir model üzerine EuroLeague ile iyi niyetli görüşmeler yürütmeye devam ediyoruz" dedi.

NBA Avrupa ve Orta Doğu Genel Müdürü George Aivazoglou, yaptığı açıklamada, "Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) ile iş birliği içinde, Avrupa basketbolunun büyümesini hızlandıracak, birçok şehir ve ülkedeki basketbol geleneklerini kutlayacak ve kıta genelindeki taraftarlara daha iyi hizmet edecek yeni bir model üzerine EuroLeague ile iyi niyetli görüşmeler yürütmeye devam ediyoruz. Avrupa'daki basketbolun muazzam potansiyeline ilişkin değerlendirmemizde ortak bir anlayışa varmamız halinde, bu proje üzerinde EuroLeague ile birlikte çalışmaya açık olmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

