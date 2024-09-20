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Spor

George Ilenikhena, Mbappe'nin rekorunu kırdı

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco, Barcelona'yı 2-1'lik skorla mağlup etti. Monaco'ya galibiyeti getiren golü atan 18 yaşındaki genç futbolcu George Ilenikhena kulüp tarihinin Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç oyuncusu oldu ve Mbappe'nin rekorunu egale etti.

20 Eylül 2024 Cuma 13:36 - Güncelleme:
George Ilenikhena, Mbappe'nin rekorunu kırdı
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Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının ilk haftası dün oynanan maçlarla tamamlandı.

LaLiga'ya 5'te 5'le başlayan Barcelona, büyük bir bölümünü 10 kişi oynadığı maçta Monaco'ya 2-1 kaybetti ve bu sezon resmi maçlardaki ilk yenilgisini aldı.

Barcelona'nın tek golünü takımın yıldız ismi Lamine Yamal kaydetti. Ev sahibi Monaco'nun golleri ise Maghnes Akliouche ve George Ilenikhena'dan geldi.

MBAPPE'Yİ GERİDE BIRAKTI, TARİHE GEÇTİ

Monaco'ya 71. dakikadaki golüyle galibiyeti getiren George Ilenikhena, kulüp tarihinin Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç futbolcusu oldu. Bir önceki rekor Kylian Mbappe'ye aitti.

18 yaşındaki futbolcu, aynı zamanda bu sezon ilk kez ağları havalandırdı. Ilenikhena sezon başında Royal Antwerp'ten Monaco'ya imza attı.

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