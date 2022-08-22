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Spor

Georges-Kevin N'Koudou: İnşallah bu sezon benim sezonum olur

Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük'ü 4-1 yenen Beşiktaş'ta Georges-Kevin N'Koudou, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

22 Ağustos 2022 Pazartesi 00:04 - Güncelleme:
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Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou, 4-1 kazanılan Fatih Karagümrük karşılaşmasını değerlendirdi.

N'Koudou, "Çok iyi çalışıyoruz. Çok iyi idman yaptık. Ben elimden gelenin en iyisini Beşiktaş için yapıyorum. Geçen sene sakattım, uzun süre ayrı kaldım, ritmimi bulamadım. Hazırlık kampıyla beraber iyi başladım. Allah'ın yardımıyla bugün karşılığımı aldım. Bu büyük camiaya yardımcı olmak, taraftarı mutlu etmek en büyük niyetim." dedi.

"İnşallah, bu sezon benim sezonum olur; bu sezon Beşiktaş için harika olur." ifadelerini kullanan 27 yaşındaki futbolcu, sözlerini, "Rachid ile aynı dili konuştuğumuz için aramız çok iyi. Sahada olunca da aramız çok iyi. Rachid kenardan sürekli 'Haydi, haydi' dedi. Onun da farkındayım." diye noktaladı.

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