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Spor

Georges-Kevin N'Koudou Süper Lig'e geri dönüyor

Daha önce Beşiktaş forması giymiş Georges-Kevin N'Koudou Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor. Karadeniz temsilcisi Samsunspor oyuncu için girişimlere başladı.

HABER MERKEZİ28 Temmuz 2025 Pazartesi 09:37 - Güncelleme:
Georges-Kevin N'Koudou Süper Lig'e geri dönüyor
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Daha öncesinde Beşiktaş'ta forma giyip Süper Lig'de görev almış Georges-Kevin N'Koudou, tekrardan Türkiye'ye dönmeye hazırlanıyor.

N'KOUDOU İÇİN GİRİŞİMLER BAŞLADI

Africa Foot'un haberine göre geçtiğimiz sezonu iyi geçiren Samsunspor, N'Koudou için girişimlere başladı.

Transferin kulüpler arasındaki resmi temasların gidişatına göre şekillenmesi bekleniyor

N'Koudou 2023/2024 sezonunun başında Damac'a bonservissiz transfer olmuştu.

Fransız oyuncunun Damac ile 1 sözleşmesi daha bulunuyor.

PERFORMANSI

N'Koudou, geçtiğimiz sezonda toplam 30 maça çıktı ve 13 gol 4 asistlik katkıda bulundu.

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