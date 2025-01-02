Georges Mikautadze'den transfer iddialarına net cevap

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Georges Mikautadze, Fransız basınına açıklamalarda bulundu.

Gürcü yıldız, "Lyon'a altı ay önce geldim. Bu yüzden şimdi ayrılmayacağım. Kulüpteki geleceğime ve cumartesi günü oynayacağımız Montpellier maçına odaklanmış durumdayım." dedi.

Mikautadze, sorular üzerine "Basında yer alan haberlere aldırmıyorum." cevabını verdi.

BU SEZON PERFORMANSI

Sadece santrfor değil, forvet arkası ve kanatta da oynayabilen Mikautadze bu sezon Lyon formasıyla 21 maçta 7 gol 1 asiste imza attı.

LYON'DAKİ SÖZLEŞMESİ

Fransız kulübü genç yıldızı sezon başında Metz'ten 18.5 milyon Euro'ya transfer etti. Gürcü yıldızın kulübüyle 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.