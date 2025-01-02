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Spor

Georges Mikautadze'den transfer iddialarına net cevap

Adı bir süredir Galatasaray ile anılan Fransız ekibi Lyon'un Gürcü yıldızı Georges Mikautadze transfer iddialarına cevap verdi.

Haber Merkezi2 Ocak 2025 Perşembe 17:20 - Güncelleme:
Georges Mikautadze'den transfer iddialarına net cevap
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Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Georges Mikautadze, Fransız basınına açıklamalarda bulundu.

Gürcü yıldız, "Lyon'a altı ay önce geldim. Bu yüzden şimdi ayrılmayacağım. Kulüpteki geleceğime ve cumartesi günü oynayacağımız Montpellier maçına odaklanmış durumdayım." dedi.

Mikautadze, sorular üzerine "Basında yer alan haberlere aldırmıyorum." cevabını verdi.

BU SEZON PERFORMANSI

Sadece santrfor değil, forvet arkası ve kanatta da oynayabilen Mikautadze bu sezon Lyon formasıyla 21 maçta 7 gol 1 asiste imza attı.

LYON'DAKİ SÖZLEŞMESİ

Fransız kulübü genç yıldızı sezon başında Metz'ten 18.5 milyon Euro'ya transfer etti. Gürcü yıldızın kulübüyle 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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