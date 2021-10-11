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  • Georginio Wijnaldum: PSG'de her şeyden memnun olduğumu söyleyemem
Spor

Georginio Wijnaldum: PSG'de her şeyden memnun olduğumu söyleyemem

Yaz transfer döneminde Liverpool'dan Paris Saint-Germain'e transfer olan Georginio Wijnaldum, Fransız ekibinde forma şansı bulamamaktan yakındı.

11 Ekim 2021 Pazartesi 18:11 - Güncelleme: 11 Ekim 2021 Pazartesi 18:11
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Yaz aylarında Liverpool'dan transfer edilen PSG'nin orta saha oyuncularından Georginio Wijnaldum, son dönemde forma şansı bulamamasından yakındı.

Oynamadığı için zorlandığını belirten Hollandalı oyuncu, "Şu anda PSG ile ilgili her şeyden memnun olduğumu söyleyemem. İşler istediğim gibi ilerlemiyor. Son yıllarda sürekli oynuyordum ve iyi durumdaydım, her şey harikaydı. Şimdi durum farklı, buna alışmalıyım. Kariyerimdeki yeni dönem konusunda çok heyecanlıydım ancak şimdilik böyle ilerlemesi zorlayıcı. Bu futbol, kabul etmek zorundayız. Ben bir savaşçıyım, pozitif kalacağım ve işleri rayına oturtacağım." ifadelerini kullandı.

Son 5 maçta sadece 1 kez ilk 11'de başlayan ve bu sezon 11 maçta süre alan Wijnaldum, 502 dakikada gol ya da asist katkısı yapamadı.

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