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Spor

Georgios Bartzokas: Bana saygısızlık yaptı

Olympiakos'un baş antrenörü Georgios Bartzokas, maç sonunda Sarunas Jasikevicius ile yaşadığı gerginlik hakkında konuştu.

5 Ekim 2024 Cumartesi 00:45 - Güncelleme:
Georgios Bartzokas: Bana saygısızlık yaptı
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Fenerbahçe'nin Olympiakos galibiyeti sonrası Yunan ekibinin baş antrenörü Georgios Bartzokas, açıklamalarda bulundu.

Galibiyetten dolayı Fenerbahçe Beko'yu tebrik ederek, "Maç içinde sorunlarımız oldu. Savaşçı ruhumuz yoktu. Onlara 14 hücum ribaundu verdik. Böyle önemli bir maçta bu kadar ikinci şans vermememiz gerek. Daha iyi oynamamız gerekiyordu. 7 top kaybı yaptık. Şutörlerimizin çok daha iyi şut atmaları gerekiyordu. Maç sonunda ise Sarunas ile aramızdaki bir konuşma değildi, bana saldırdı. Maç sonunda ona elimi uzattığımda elimi sıkmadı. Bana saygısızlık yaptı." ifadelerini kullandı.

  • Georgios Bartzokas
  • Sarunas Jasikevicius
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