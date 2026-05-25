İSTANBUL 25°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Mayıs 2026 Pazartesi / 9 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,7152
  • EURO
    53,4949
  • ALTIN
    6704.45
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Georgios Bartzokas: Oyuncularım bu kupayı fazlasıyla hak etti
Spor

Georgios Bartzokas: Oyuncularım bu kupayı fazlasıyla hak etti

Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) Dörtlü Final organizasyonunda Real Madrid'i 92-85 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Olympiakos'ta başantrenör Georgios Bartzokas, oyuncularının bu kupayı fazlasıyla hak ettiklerini belirtti.

AA25 Mayıs 2026 Pazartesi 01:44 - Güncelleme:
Georgios Bartzokas: Oyuncularım bu kupayı fazlasıyla hak etti
ABONE OL

Basketbol Avrupa Ligi (EuroLeague) Dörtlü Final organizasyonunda Real Madrid'i 92-85 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Olympiakos'ta başantrenör Georgios Bartzokas, çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Bartzokas, Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Telekom Center'da oynanan finalin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sezon boyunca çok çalıştıklarını belirten Yunan başantrenör, "Çok iyi ve mutlu hissediyorum. Oyuncular bu işin kahramanı. Normal sezonu birinci bitiren takımın şampiyon olamaması lanetini kırdık. Bu sezon çok iyi basketbol oynadık. Tüm oyuncularımı ve taraftarı tebrik ediyorum. Oyuncularım bu kupayı fazlasıyla hak etti." ifadelerini kullandı.

Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'in MVP'si seçilen Olympiakos'un Fransız oyuncusu Evan Fournier ise finalde iyi mücadele ettiklerini belirterek, "Birbirimize bağlı kaldık. Savunmada iyi iş çıkarmamız bize güç verdi ve şampiyon olmayı başardık." diye konuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

Marşa bastı, neye uğradığını şaşırdı! Panik anları kameralara yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.