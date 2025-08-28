Georgiy Sudakov adım adım Benfica'ya

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'yi eleyerek lig aşamasına kalan Benfica, kadro çalışmalarını sürdürüyor.

Lizbon ekibi, Shakhtar Donetsk'in yıldız on numarasını kadrosuna katmaya çok yakın.

Record'un haberine göre; Benfica, Georgiy Sudakov transferini 30 miyon Euro ve bonuslar karşılığında bitirmeye hazırlanıyor.

Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, 22 yaşındaki oyuncunun sonraki satışından pay sahibi olacak.

Güncel piyasa değeri 32 milyon euro olarak gösterilen Sudakov'un Shakhtar Donetsk ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Shakhtar Donetsk forması altında bu sezon 35 maçta sahaya çıkan 22 yaşındaki futbolcu, 13 gol attı ve 6 asist yaptı.