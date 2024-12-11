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Spor

Gerçek kayıtlar nerde? 13 saniyelik sessizlik gündem oldu

TFF, Süper Lig'de 15. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı. Sivasspor-Galatasaray maçında Barış Alper Yılmaz'a yapılan harekette kayıtlarda yer aldı. Ancak konuşmalar esnasındaki 13 saniyelik sessizlik gündem oldu. İşte detaylar..

Akşam11 Aralık 2024 Çarşamba 09:09 - Güncelleme:
Gerçek kayıtlar nerde? 13 saniyelik sessizlik gündem oldu
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TFF, Süper Lig'de 15 haftanın VAR kayıtlarını açıkladı. Federasyon'un hazırladığı 11 dakika 16 saniyelik VAR kayıdında Manaj'ın Barış Alper Yılmaz'a yaptığı hamle sonrası konuşmalar da yer aldı. Açıklanan bu kayıtta yaşanan 13 saniyelik sessizlik gündemde oldu. Eski hakemler, hakem yorumcular 'kurgu yapıldı. Gerçek kayıtlar nerede?, Sansür var' yorumlarında bulundu.

İşte bu pozisyon için açıklanan VAR kayıtları:

AYAĞIYLA KRAMPONA BASTI

VAR: Alper Çetin: Turgut hocam. Potansiyel kırmızı kart için inceleme öneriyorum.

VAR: Alper Çetin: Şu, şu. Yayındakini istiyorum.

HAKEM TURGUT DOMAN: Başka bir açısı var mı? Tam bileğe mi basıyor? Krampon var mı?

VAR: Gösteriyorum bir açı daha.

HAKEM TURGUT DOMAN: Buradan oynatalım, evet.

HAKEM TURGUT DOMAN: Abi ben kararımda kalıyorum. Ayağı ile kramponuna bastığını görüyorum.

VAR: Alper Çetin: Tamamdır karar senin.

HAKEM TURGUT DOMAN: İşaret yapmama gerek var mı? Yok.

HAKEM TURGUT DOMAN: Faul ile devam. Sarı kart.

ELLE OYNADIĞINI GÖRÜYORUM

Metehan Baltacı'nın kırmızı kart gördüğü pozisyon ile ilgili VAR konuşmasında ise şunlar yaşandı:

VAR: Turgut hocam. Sana bariz gol şansı için inceleme öneriyorum.

VAR: Temasa, deminki bana gösterdiğin pozisyonu yaklaştır.

HAKEM TURGUT DOMAN: Hızlı oynatır mısın?

VAR: Turgut hocam bu temas anı.

HAKEM TURGUT DOMAN: Hızlı oynat abi.

HAKEM TURGUT DOMAN: Kale arkası var mı? Elle oynadığını görüyorum ben.

HAKEM TURGUT DOMAN: Son bir kez geniş açıdan istiyorum.

HAKEM TURGUT DOMAN: 90 numaranın sarı kartını iptal ediyorum. Kırmızı veriyorum. Direkt serbest vuruşla başlatıyorum.

VAR: Konfirme

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