01 Nisan 2020 Çarşamba 23:40 - Güncelleme: 01 Nisan 2020 Çarşamba 23:40

Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen Romelu Lukaku, İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport gazetesine demeç verdi.

Belçikalı yıldızın verdiği demeçte, Beşiktaş ile ilgili yaptığı itiraf ise dikkat çekti.

'BILIC İSTEMEDİ'

26 yaşındaki oyuncu, 2013 yılında siyah-beyazlı ekibe gelmek üzerde olduğunu, ancak o dönem Beşiktaş'ın teknik direktörü olan Slaven Bilic'in kendisini istemediğini belirtti.

Lukaku, '2013 yazında Chelsea beni kiralık listesine koymuştu. İngiltere, Rusya, Portekiz ve Türkiye'den teklifler geldi. Beşiktaş'ın önerdiği sözleşmedeki tüm maddeleri kabul ettim, transfer gerçekleşmek üzereyken takımın teknik direktörü Bilic transferimi veto etti. Ben de transferin son gününde, Everton'a gittim.' ifadelerini kullandı.