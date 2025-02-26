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Spor

''Gereken adımları atın'' Trabzonpor'dan TFF'ye MHK çağrısı!

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı Çaykur Rizespor maçı esnasında MHK'ye yönelik sert bir açıklamada bulundu. Kulüpten yayınlanan bildiride, 'Merkez Hakem Kurulu ile ilgili sorumluluk alıp 'şaibeli' bu kurum hakkında gereken adımları ivedi bir şekilde atın. Yarın çok geç olacak!' ifadeleri kullanıldı.

Haber Merkezi26 Şubat 2025 Çarşamba 21:43 - Güncelleme:
''Gereken adımları atın'' Trabzonpor'dan TFF'ye MHK çağrısı!
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Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Çaykur Rizespor karşılaşmasının devre arasında MHK'ye tepki gösterdi. Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Merkez Hakem Kurulu sıfırı tüketmiştir" ifadesi yer aldı.

MERKEZ HAKEM KURULU SIFIRI TÜKETMİŞTİR!

Türk futbolunda mızrak çuvala sığmıyor. Geldiğimiz noktada yerli hakemlerin ne denli 'yetersiz' ve 'kötü niyetli' oldukları gün gibi ortaya çıktı.

Trabzonspor Kulübü olarak mevcut durumun bir 'milli güvenlik' sorunu oluşturacağını 17 Aralık 2024'te gündeme getirmiştik.

Öyle ki; yaşanan hakem hataları ve akabinde kulüplerin gösterdiği tepkiler, İstanbul'da 40 bin güvenlik personeliyle tamamlanan bir maça neden oldu.

Bu anlar, hakemlik müessesinin tamamen çığırından çıktığının ve kontrol edilemez bir hale büründüğünün en net görüntülerinden biri olarak tarihe geçti.

Tüm bu kepazeliğin baş sorumlusu Merkez Hakem Kurulu ciddiyetini ve güvenilirliğini kaybetmiş, sıfırı tüketmiştir.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sn. İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'na ülkemiz futbolu için net bir çağrımız var.

Merkez Hakem Kurulu ile ilgili sorumluluk alıp 'şaibeli' bu kurum hakkında gereken adımları ivedi bir şekilde atın. Yarın çok geç olacak!

Trabzonspor Kulübü

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