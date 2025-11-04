İSTANBUL 21°C / 15°C
  Spor
  Beşiktaş'tan komisyon kararı!
Spor

''Gerekli incelemeler yapılacak'' Beşiktaş'tan komisyon kararı!

Beşiktaş, Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nın ardından çıkan iddiaların aydınlatılması için komisyon kurulacağını ve daha sonra açıklama yapacaklarını bildirdi.

Haber Merkezi4 Kasım 2025 Salı 18:58 - Güncelleme:
''Gerekli incelemeler yapılacak'' Beşiktaş'tan komisyon kararı!
ABONE OL

Beşiktaş, Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nın ardından çıkan iddiaların aydınlatılması için komisyon kurulacağını ve açıklamanın sonrasında yapılacağını bildirdi.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"02.11.2025 tarihinde gerçekleştirilen Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı sonrasında kamuoyunda çıkan tüm iddia ve ithamlar nedeni ile genel kurul üyelerimiz ve camiamızda hiçbir soru işareti kalmaması amacıyla şüpheye mahal vermeden şeffaf bir şekilde genel kurulun usul ve kararlarının geçerliliğinin incelenmesi için ayrıca Tüzüğümüz 40/d madde yetkisi kapsamında görülen lüzûm üzerine Divan Başkanlık Kurulumuz gerekli incelemeleri yapmak üzere araştırma komisyonu kurulmasına karar vermiştir.

En kısa zamanda incelemeler yapılarak genel kurul üyelerimiz ve camiamızı bilgilendiriyor olacağız."

