Mauro Icardi'nin sakatlanarak sezonu kapatmasının ardından forvet arayışına giren Galatasaray, Georges Mikautadze'de karar kıldı. Sarı kırmızılılar, mali kriz nedeniyle bazı oyuncularıyla yollarını ayırmak isteyen Fransız ekibi Olympique Lyon ile görüşmelere başlamıştı. Fransız ekibi, sezon başında 18.50 milyon euro ödeyerek aldığı yıldız santrfor için sıkı pazarlık yaptı. Cim-Bom'un 17 milyon euroluk ilk önerisi kabul edilmedi. Küme düşürülme cezası alma ihtimali bulunan Lyon, oyuncusundan zarar etmek istemediği için sarı kırmızılıları geri çevirdi.

OKAN BURUK 3 YILDIR İZLİYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz günlerde başarılı Gürcü futbolcu ile ilgili açıklamalarda bulundu. 51 yaşındaki çalıştırıcı, "Mikautadze beğendiğimiz bir isim. Ben teklif yapma tarafında değilim. 3 senedir takip ediyoruz onu. Önemli bir oyuncu ama şu anda ilk önceliğimiz olarak hiçbir oyuncuya yaklaşmıyoruz. Ben oyuncuyla hiçbir görüşme yapmadım" ifadelerini kullanmıştı. Mikautadze için yaptığı ilk teklifi kabul görmeyen Galatasaray Yönetimi, Okan Buruk için yeniden gaza bastı. Cim-Bom, 20 milyon euro bonservis önerisiyle Fransız ekibi O.Lyon ile pazarlık masasına oturdu.

ANLAŞMADA BONUSLAR OLACAK

Sarı-Kırmızılılar, bu bonservis bedeline ek olarak çeşitli bonuslar da önerecek. Son 2 sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Mikautadze takviyesi ile birlikte UEFA Avrupa Ligi'nde de başarı hedefliyor. Forvet arkası ve kanat pozisyonlarında da oynayabilen Gürcü yıldız, bu özelliğiyle Buruk'u cezbetmiş durumda. Ayrıca Galatasaray Yönetimi, henüz 24 yaşında olan oyuncunun sonraki satışında da problem yaşayacağını düşünmüyor. İlerleyen dönemde oyuncunun daha yüksek bir bonservis bedeliyle gönderilme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünen Cim-Bom, bu transferde geri adım atmayacak.