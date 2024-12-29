İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Aralık 2024 Pazar / 28 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,1761
  • EURO
    36,764
  • ALTIN
    2956.54
  • BIST100
    10025.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Geri adım yok! Galatasaray'da hedef Georges Mikautadze
Spor

Geri adım yok! Galatasaray'da hedef Georges Mikautadze

Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray, Fransız ekibi Olympique Lyon'un Gürcü yıldızı Georges Mikautadze'yi gözüne kestirdi. Santrafor için sıkı pazarlık aşamasında olan sarı kırmızılı ekip 17 milyon euroluk teklifinin reddedilmesinin ardından transferin peşini bırakmadı ve çalışmalara devam ediyor. İşte detaylar...

Akşam29 Aralık 2024 Pazar 09:04 - Güncelleme:
Geri adım yok! Galatasaray'da hedef Georges Mikautadze
ABONE OL

Mauro Icardi'nin sakatlanarak sezonu kapatmasının ardından forvet arayışına giren Galatasaray, Georges Mikautadze'de karar kıldı. Sarı kırmızılılar, mali kriz nedeniyle bazı oyuncularıyla yollarını ayırmak isteyen Fransız ekibi Olympique Lyon ile görüşmelere başlamıştı. Fransız ekibi, sezon başında 18.50 milyon euro ödeyerek aldığı yıldız santrfor için sıkı pazarlık yaptı. Cim-Bom'un 17 milyon euroluk ilk önerisi kabul edilmedi. Küme düşürülme cezası alma ihtimali bulunan Lyon, oyuncusundan zarar etmek istemediği için sarı kırmızılıları geri çevirdi.

OKAN BURUK 3 YILDIR İZLİYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz günlerde başarılı Gürcü futbolcu ile ilgili açıklamalarda bulundu. 51 yaşındaki çalıştırıcı, "Mikautadze beğendiğimiz bir isim. Ben teklif yapma tarafında değilim. 3 senedir takip ediyoruz onu. Önemli bir oyuncu ama şu anda ilk önceliğimiz olarak hiçbir oyuncuya yaklaşmıyoruz. Ben oyuncuyla hiçbir görüşme yapmadım" ifadelerini kullanmıştı. Mikautadze için yaptığı ilk teklifi kabul görmeyen Galatasaray Yönetimi, Okan Buruk için yeniden gaza bastı. Cim-Bom, 20 milyon euro bonservis önerisiyle Fransız ekibi O.Lyon ile pazarlık masasına oturdu.

ANLAŞMADA BONUSLAR OLACAK

Sarı-Kırmızılılar, bu bonservis bedeline ek olarak çeşitli bonuslar da önerecek. Son 2 sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Mikautadze takviyesi ile birlikte UEFA Avrupa Ligi'nde de başarı hedefliyor. Forvet arkası ve kanat pozisyonlarında da oynayabilen Gürcü yıldız, bu özelliğiyle Buruk'u cezbetmiş durumda. Ayrıca Galatasaray Yönetimi, henüz 24 yaşında olan oyuncunun sonraki satışında da problem yaşayacağını düşünmüyor. İlerleyen dönemde oyuncunun daha yüksek bir bonservis bedeliyle gönderilme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünen Cim-Bom, bu transferde geri adım atmayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.