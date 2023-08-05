Yeni sezonda mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkan ve bu bağlamda kadrosuna birbirinden önemli takviyeler yapan Fenerbahçe, asıl bombayı milli yıldız Merih Demiral ile patlatmaya hazırlanıyor.

İLK TEMAS KURULDU

Hem 8+3 kuralı hem de savunma kalitesini artırmak adına 25 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertliler, Merih Demiral'la ilk teması kurdu.

İSMAİL KARTAL'DAN TELEFON

Atalanta'dan ayrılmaya hazırlanan yıldız oyuncuyu arayan ilk isim ise İsmail Kartal oldu.

"GEL ŞAMPİYON OLALIM"

Kartal'ın milli futbolcuyla yaptığı görüşmede; "Sen bizim evladımızsın. Seni kadroda görmeyi çok isterim. Eğer Inter'le anlaşma durumun yoksa yuvana dön. Gel birlikte bu sezon Fenerbahçe'mizi şampiyonluğa taşıyalım" dediği öğrenildi.

KESİN OLARAK AYRILACAK

Merih'in ise İsmail Kartal'a "Inter'le anlaşamazsam ve Türkiye'ye dönme kararı alırsam bu kesinlikle Fenerbahçe olacaktır" diyerek teşekkür ettiği belirtildi. Gasperini ile sorun yaşayan Merih takımdan kesin olarak ayrılacak.

MERİH DEMİRAL KİMDİR?

Fenerbahçe altyapısında yetişen Merih Demiral, kariyerinde Alcanenense, Sporting, Alanyaspor, Sassuolo, Juventus ve Atalanta formaları giydi.