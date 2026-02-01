Kara Kartal, bu sezon ligde 13 kez direğe takıldı.

Sarı gören Toure, haftaya Alanyaspor maçında yok.

Beşiktaş'ın ligdeki yenilmezlik serisi 9 maça çıktı.

Beşiktaş, tribünlerdeki tepkilerle birlikte maça tutuk başladı. 22'de Orkun Kökçü'nün serbest vuruştan gönderdiği şut direkte patladı. 23'te ise Konyaspor 3 pas sonrasında Deniz Türüç'ün golüyle öne geçti. Siyah-Beyazlılar, reaksiyon gösterdi ve pozisyona girmeye başladı. 34'te El Bilal Toure'nin kafa vuruşunu kaleci Bahadır çeldi. 42'de Cengiz Ünder, müsait pozisyonda kafayla direğe nişanladı. Kara Kartal, 9 maçlık galibiyet hasreti ile Dolmabahçe'ye gelen rakibine karşı ilk yarıda etkisiz kaldı. İkinci devreye baskın başlayan Sergen Yalçın'ın öğrencileri, zaman zaman rakibine pozisyon verse de kalesini gole kapamayı başardı. 77'de Orkun'la öne geçen Kara Kartal'da, Asllani 82'de kızardı. Son dakikaları bir kişi eksik oynayan Siyah-Beyazlılar, kalan sürede hata yapmadı. 1-0 geriye düştüğü maçta skoru kendi lehine çevirerek 3 puanı almayı başardı. Fakat oyun güven vermedi.