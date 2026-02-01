İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Şubat 2026 Pazar / 14 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,499
  • EURO
    51,624
  • ALTIN
    6788.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Geri döndü! Beşiktaş evinde 3 puanı kaptı
Spor

Geri döndü! Beşiktaş evinde 3 puanı kaptı

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş sahasında konuk ettiği Konyaspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Siyah beyazlı ekibin gollerini 34'te Cerny ve 77'de Orkun Kökçü kaydetti. İşte detaylar...

AKŞAM1 Şubat 2026 Pazar 09:31 - Güncelleme:
Geri döndü! Beşiktaş evinde 3 puanı kaptı
ABONE OL

Kara Kartal, bu sezon ligde 13 kez direğe takıldı.

Sarı gören Toure, haftaya Alanyaspor maçında yok.

Beşiktaş'ın ligdeki yenilmezlik serisi 9 maça çıktı.

Beşiktaş, tribünlerdeki tepkilerle birlikte maça tutuk başladı. 22'de Orkun Kökçü'nün serbest vuruştan gönderdiği şut direkte patladı. 23'te ise Konyaspor 3 pas sonrasında Deniz Türüç'ün golüyle öne geçti. Siyah-Beyazlılar, reaksiyon gösterdi ve pozisyona girmeye başladı. 34'te El Bilal Toure'nin kafa vuruşunu kaleci Bahadır çeldi. 42'de Cengiz Ünder, müsait pozisyonda kafayla direğe nişanladı. Kara Kartal, 9 maçlık galibiyet hasreti ile Dolmabahçe'ye gelen rakibine karşı ilk yarıda etkisiz kaldı. İkinci devreye baskın başlayan Sergen Yalçın'ın öğrencileri, zaman zaman rakibine pozisyon verse de kalesini gole kapamayı başardı. 77'de Orkun'la öne geçen Kara Kartal'da, Asllani 82'de kızardı. Son dakikaları bir kişi eksik oynayan Siyah-Beyazlılar, kalan sürede hata yapmadı. 1-0 geriye düştüğü maçta skoru kendi lehine çevirerek 3 puanı almayı başardı. Fakat oyun güven vermedi.

ÖNERİLEN VİDEO

AKINCI TİHA hedefi tam isabetle vurdu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.