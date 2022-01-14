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Spor

Geri döndü! Yusuf Erdoğan Trabzonspor'da

Süper Lig'de zirvenin sahibi Trabzonspor eski yıldızı Yusuf Erdoğan'ı kadrosuna kattı. Yusuf Erdoğan sözleşme imzalamak için Trabzon'a geldi.

61 saat14 Ocak 2022 Cuma 11:11 - Güncelleme: 14 Ocak 2022 Cuma 11:11
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Spor Toto Süper Lig'in lideri Trabzonspor transferde hız kesmiyor.

Kasımpaşa ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Yusuf Erdoğan, Trabzonspor ile anlaştı.

29 yaşındaki futbolcu bugün Trabzon'a geldi.

Kasımpaşa ile bu sezon 20 karşılaşmada görev alan Yusuf Erdoğan takımına 3 gol 2 asistlik katkı sağladı.

YUSUF ERDOĞAN: 'ÇOK MUTLUYUM'

Yusuf Erdoğan ilk açıklamalarında 'Çok mutluyum. Evime tekrar geri döndüğüm için çok mutluyum. 4-5 yıl önce buradan veda ederken hayal kırıklığı ve gözyaşları ile ayrılmıştım. Aynı şeyleri bugün sevinç gözyaşları olarak geri alıyorum. Çok şey kazanmış ve tecrübe edinmiş Yusuf Erdoğan olarak geliyorum. Şampiyonluk kadrosunda olmak benim için hayaldi. Bu kadroda olmama şans veren başkan ve hocama teşekkür ediyorum. Çok mutluyum ve heyecanlıyım.' ifadelerine yer verdi.

Yusuf Erdoğan'ı karşılamaya Trabzonlu Gençler, Farozlular ve Çılgınlar gruplarının tribün liderleri ile birlikte taraftarlar katıldı.

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