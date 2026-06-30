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Spor

Geri döndüğüne pişman oldu! Fernando Muslera'dan milli takıma veda kararı

Uruguay'ın Dünya Kupası'nda elenmesinin ardından yediği hatalı gollerle eleştirilerin hedefi olan 40 yaşındaki deneyimli kaleci Fernando Muslera kararını verdi. İspanyol basınında yer alan habere göre Muslera, milli takımdan emekli olma kararı aldı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ30 Haziran 2026 Salı 09:47 - Güncelleme:
Geri döndüğüne pişman oldu! Fernando Muslera'dan milli takıma veda kararı
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Uruguay'ın Dünya Kupası'ndan elenmesinin yankıları, ülkede tartışmalara yol açmaya devam ediyor.

Tecrübeli kaleci Fernando Muslera milli takımdan emekli oluyor. İspanyol AS gazetesinin haberine göre grup aşamasında birkaç kritik hata yapmasının ardından büyük eleştirilere maruz kalan 40 yaşındaki Galatasaray'ın eski eldiveni uluslararası kariyerine son verme kararı aldı.

Muslera, Suudi Arabistan ve Yeşil Burun Adaları karşısında kritik goller yedikten sonra, İspanya maçında da hata yapmış ve devre arasında oyundan alınmıştı. Tecrübeli file bekçisi, teknik direktör Bielsa ile birlikte eleştiri oklarının hedefine konmuştu.

DÖNDÜĞÜNE PİŞMAN OLDU!

4 yıl aranın ardından Uruguay Milli Takımı'na dönen Muslera için Dünya Kupası tam bir kabus oldu. Bielsa'nın öğrencileri grupta Yeşil Burun Adaları ve Suudi Arabistan ile berabere kalırken İspanya'ya 1-0 yenilip elendi. Federasyon da özel jeti iptal edince oyuncular tarifeli uçaklarla ülkelerine döndü.

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