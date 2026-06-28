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Spor

Geri döndüğüne pişman oldu! Muslera'nın Dünya Kupası kabusu

4 yıl aranın ardından Uruguay Milli Takımı'na geri dönen Fernando Muslera için işler yolunda gitmedi. Yediği hatalı gollerle eleştirilerin odağı olan Muslera İspanya maçının ardından 'Hiç bu kadar acı çekmemiştim. Dünya Kupası'nı hiç iyi geçiremedim. Çok üzgünüm' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

AKŞAM28 Haziran 2026 Pazar 09:08 - Güncelleme:
Geri döndüğüne pişman oldu! Muslera'nın Dünya Kupası kabusu
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Uruguay Milli Takımı'nın 2022 Dünya Kupası kadrosunda yer alan Muslera, gruptan çıkamayan takımında süre alamadı. Sonrasında davet edilmeyen deneyimli kaleci, 2024 senesinde ise milli takımı bıraktığını açıkladı. Yoğun istek üzerine geri dönen Nando, "Adımı Uruguay futbol tarihine yazdırmak benim ve çocuklarım için büyük bir gurur olur" dedi ama işler yolunda gitmedi. Grubun ilk maçında Suudi Arabistan mücadelesinde hatalı gol yiyen Fernando Muslera, Yeşil Burun Adaları karşısında da takımını galibiyetten etti. İki maçta 1 puana mahkum kalan Uruguay, İspanya mücadelesini 1-0 kaybederek turnuvadan elendi. Bu karşılaşmanın 42. dakikasında Baena'nın çektiği şutta büyük bir hata daha yapan 40 yaşındaki oyuncu, topu sektirerek kalesinde golü gördü. Devre arasında oyundan alınan Nando, maçın ardından "Hiç bu kadar acı çekmemiştim. Dünya Kupası'nı hiç iyi geçiremedim. Çok üzgünüm" ifadelerini kullandı. Teknik Direktör Marcelo Bielsa ise "Fernando Muslera yediği gol sonrası devre arasında oyundan çıkmak istedi, kendi isteğiyle kenara geldi" dedi. Uruguaylı sporseverler de karşılaşmanın ardından "Yenilginin sorumlusu kim" sorusuna "Fernando Muslera" yanıtını verdi.

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