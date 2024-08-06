Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen yabancı futbolculardan olan Alex Oxlade-Chamberlain'in İngiltere Premier Lig'e dönebileceği ileri sürüldü.

Athletic'in haberine göre; siyah beyazlı yönetim, Chamberlain'in ayrılmasına yardımcı olmak için çabalıyor.

Haberde, 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun Premier Lig'e dönmesi için seçeneklerin değerlendirildiği belirtildi ve "Türk kulübü kadrosunu yeniden yapılandırırken maaş limitini düşürmek için satışa açık" yorumu yapıldı.

Tarafların dostane bir çözüm bularak futbolcunun İngiltere'ye dönmesini hedeflediği kaydedildi ve 30 yaşındaki oyuncuyla altyapısından yetiştiği Southampton'ın ilgilendiği ileri sürüldü.

Haber detayında, bazı Premier Lig kulüplerinin de Alex Oxlade-Chamberlain'in bonservisiyle ya da kiralık olarak transferi için şartları araştırdığı belirtildi.

Son 4 yılda en çok maça çıktığı sezonu Beşiktaş formasıyla geçiren tecrübeli oyuncunun, form durumunun iyileştiği ve İngiliz futboluna geri dönmeye hazır olduğu vurgulandı.