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Spor

Geri dönmeye hazırlanıyor! Alex Oxlade-Chamberlain için Premier Lig iddiası

Beşiktaş'ın kadro planlamasında düşünmediği Alex Oxlade-Chamberlain için sürpriz iddia İngiltere'den geldi. İngiltere'ye dönemeye sıcak bakan oyuncu ile altyapısında yetiştiği Southampton'ın ilgilendiği ileri sürüldü. İşte detaylar...

6 Ağustos 2024 Salı 17:45 - Güncelleme:
Geri dönmeye hazırlanıyor! Alex Oxlade-Chamberlain için Premier Lig iddiası
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Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen yabancı futbolculardan olan Alex Oxlade-Chamberlain'in İngiltere Premier Lig'e dönebileceği ileri sürüldü.

Athletic'in haberine göre; siyah beyazlı yönetim, Chamberlain'in ayrılmasına yardımcı olmak için çabalıyor.

Haberde, 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun Premier Lig'e dönmesi için seçeneklerin değerlendirildiği belirtildi ve "Türk kulübü kadrosunu yeniden yapılandırırken maaş limitini düşürmek için satışa açık" yorumu yapıldı.

Tarafların dostane bir çözüm bularak futbolcunun İngiltere'ye dönmesini hedeflediği kaydedildi ve 30 yaşındaki oyuncuyla altyapısından yetiştiği Southampton'ın ilgilendiği ileri sürüldü.

Haber detayında, bazı Premier Lig kulüplerinin de Alex Oxlade-Chamberlain'in bonservisiyle ya da kiralık olarak transferi için şartları araştırdığı belirtildi.

Son 4 yılda en çok maça çıktığı sezonu Beşiktaş formasıyla geçiren tecrübeli oyuncunun, form durumunun iyileştiği ve İngiliz futboluna geri dönmeye hazır olduğu vurgulandı.

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