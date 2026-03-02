İSTANBUL 13°C / 4°C
Spor

Geri dönmeye hazırlanıyor! Altay Bayındır için Süper Lig iddiası

Sergen Yalçın yönetiminde Süper Lig'de yükselişe geçen Beşiktaş yaz transfer dönemi için hazırlıklara başladı. Siyah beyazlı ekip, Premier Lig ekibi Manchester United forması giyen milli kaleci Altay Bayındır ile anlaşmaya yakın. İşte detaylar...

Geri dönmeye hazırlanıyor! Altay Bayındır için Süper Lig iddiası
Trendyol Süper Lig'te yükselişe geçen Beşiktaş, önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına başladı. Siyah-beyazlıların gündemindeki isim ise İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United forması giyen milli kaleci Altay Bayındır.

ANLAŞMA ÇOK YAKIN

İngiliz basınından Football Insider'ın iddiasına göre Beşiktaş, 27 yaşındaki file bekçisiyle anlaşmaya çok yakın.

Haberde, Altay Bayındır'ın Old Trafford'dan ayrılmaya hazırlandığı ve transfer yarışında Beşiktaş'ın en güçlü aday konumunda bulunduğu belirtildi.

Milli file bekçisi, 2023/2024 sezonu başında Fenerbahçe'den İngiliz devi Manchester United'a transfer olmuştu.

PERFORMANSI

Altay Bayındır, bu sezon çıktığı 6 maçta 11 kez topu ağlarında gördü.

