Trendyol Süper Lig'te yükselişe geçen Beşiktaş, önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına başladı. Siyah-beyazlıların gündemindeki isim ise İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United forması giyen milli kaleci Altay Bayındır.
ANLAŞMA ÇOK YAKIN
İngiliz basınından Football Insider'ın iddiasına göre Beşiktaş, 27 yaşındaki file bekçisiyle anlaşmaya çok yakın.
Haberde, Altay Bayındır'ın Old Trafford'dan ayrılmaya hazırlandığı ve transfer yarışında Beşiktaş'ın en güçlü aday konumunda bulunduğu belirtildi.
Milli file bekçisi, 2023/2024 sezonu başında Fenerbahçe'den İngiliz devi Manchester United'a transfer olmuştu.
PERFORMANSI
Altay Bayındır, bu sezon çıktığı 6 maçta 11 kez topu ağlarında gördü.