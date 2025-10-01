İSTANBUL 22°C / 14°C
Spor

Geri dönüşü duyuruldu! Hakim Ziyech 1,5 yıllığına hayırlı olsun

Hakim Ziyech için dönüş haberi resmen duyuruldu. Son olarak Katar ekibi Al-Duhail forması giyen Faslı yıldızın forma giyeceği yeni kulüp belli oldu. Hakim Ziyech gelişmesinin detayları haberde…

1 Ekim 2025 Çarşamba 22:14
Geri dönüşü duyuruldu! Hakim Ziyech 1,5 yıllığına hayırlı olsun
ABONE OL

Hakim Ziyech bir buçuk sezonluk Galatasaray deneyimi ardından bedelsiz olarak Katar ekibi Al-Duhail forması giymişti. Burada da yalnızca bir yıl geçiren 32 yaşındaki hücum oyuncusu geride bıraktığımız yaz transfer döneminde herhangi bir takımla anlaşma sağlayamamıştı. Hakim Ziyech için dönüş haberini Hollanda basını duyurdu.

HAKİM ZİYECH DÖNÜYOR

Hakim Ziyech 5 yılı aşkın bir sürenin ardından Eredevisie Ligi'ne dönmeye hazırlanıyor. Hollanda basınında yer alan haberde deneyimli futbolcunun PSV'nin radarında olduğu yazıldı.

Haberde Ruben van Bommel'in yaşadığı talihsiz sakatlığın ardından kırmızı beyazlı ekibin boşta bulunan isimlere yöneldiği ve Hakim Ziyech ile masaya oturulacağı kaydedildi.

Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen Hakim Ziyech'in de PSV'nin ilgisine olumlu baktığı ve tarafların anlaşmasına kesin gözüyle bakıldığı belirtildi. PSV'nin Ziyech ile 1,5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Hakim Ziyech Hollanda'da daha önce Heerenveen, Twente ve Ajax'ta forma giymişti. Ziyech 2020 yaz transfer döneminde Ajax'tan 40 milyon euro bonservis bedeliyle ayrılarak Chelsea'ya imza atmıştı.

KATAR'DA NE YAPTI?

Katar ekibi Al Duhail'de 13 maçta 800 dakika sahada kalan Hakim Ziyech 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

