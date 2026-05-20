20 Mayıs 2026 Çarşamba / 4 ZilHicce 1447
  Geri dönüyor! Beşiktaş, Önder Özen ile el sıkıştı
Geri dönüyor! Beşiktaş, Önder Özen ile el sıkıştı

Yeni sezon için çalışmalarına hız kazandıran Beşiktaş, sportif direktörlük görevine Önder Özen'i getirmeye hazırlanıyor. Taraflar arasında büyük ölçüde anlaşma sağlandığı aktarıldı.

HABER MERKEZİ20 Mayıs 2026 Çarşamba 14:32 - Güncelleme:
Beşiktaş'ta sezon planlaması sürüyor. Sportif direktör resmi olarak açıklandıktan sonra teknik direktör arayışları başlayacak.

TRT Spor'un haberine göre; Siyah beyazlıların yeni sportif direktörünün Önder Özen olması bekleniyor. Tecrübeli futbol adamı ile prensip anlaşmasına varıldı.

Başkan Serdal Adalı, Önder Özen ile bir araya geldi ve resmi teklifini iletti. Taraflar arasında büyük ölçüde anlaşma sağlanırken, sürecin kısa süre içerisinde resmiyete dökülmesi bekleniyor.

Teknik direktör arayışları ise Önder Özen'in resmi olarak göreve başlamasının ardından hız kazanacak.

Deneyimli futbol adamı, başkan Serdal Adalı ile birlikte teknik direktör sürecini yürütecek.

