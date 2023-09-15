Trendyol Süper Lig'de iddialı bir kadro kurmak isteyen ve transfer çalışmalarına devam eden Adana Demirspor yıldız futbolcuyu kadrosuna geri katmaya hazırlanıyor..

TAKIMINDAN AYRILMIŞTI

Geçtiğimiz sezon Sion forması giyen Mario Balotelli, İsvçire ekibiyle olan sözleşmesini feshetti ve takımdan ayrıldı.

Bu gelişmenin ardından Adana Demirspor, İtalyan forveti tekrardan kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

ADANA DEMİRSPOR PERFORMANSI

Adana Demirspor formasıyla 35 resmi maça çıkan Mario Balotelli bu karşılaşmalarda 19 gol, 7 asistlik katkı sağladı.