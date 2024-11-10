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Spor

Geri mi dönüyor? Dusan Tadic'ten Ajax açıklaması

Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic geleceği hakkında Hollanda basınına açıklamalarda bulundu. 35 yaşındaki yıldız oyuncu 'Ajax'a dönecek misin?' sorusuna dikkat çeken bir cevap verdi. İşte detaylar...

10 Kasım 2024 Pazar 11:00 - Güncelleme:
Geri mi dönüyor? Dusan Tadic'ten Ajax açıklaması
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Fenerbahçe'nin yıldızı Dusan Tadic, Hollanda basınına geleceğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"AJAX BENİM AŞKIM"

Voetbal International'dan Freek Jansen'e konuşan Tadic, "Ajax'a dönecek misin?" sorusuna "Bilmiyorum. Ajax benim aşkım, bunu herkes biliyor. Ancak geleceğin ne getireceğini bilmiyorum. Açlık bir futbolcu için belirleyicidir ve ben hala o duyguyu yaşıyorum. Kendimi iyi hissediyorum ve formda olduğum sürece kupalar için savaşmak istiyorum." yanıtını verdi.

"AJAX'I HALA TAKİP EDİYORUM"

Ajax'taki eski takım arkadaşları Remko Pasveer, Davy Klaassen ve Steven Berghuis ile hala iletişim halinde olduğunu söyleyen hücum oyuncusu, "Avrupa Ligi'nde de oynadığımız için genellikle Perşembe ve Pazar günleri aynı maç programımız var. Ama mümkün olduğunca Ajax'ın maç görüntülerini izlemeye çalışıyorum. Bu da beni yeniden mutlu ediyor." sözlerini sarf etti.

"FARIOLI HARİKA İŞ ÇIKARIYOR"

Son olarak Ajax'ın mevcut durumu hakkında konuşan Tadic, "Size geçen yıl da söyledim: bir teknik direktör ve bir sportif direktör. Bu iki pozisyon bir kulüp için çok önemlidir, kesinlikle Ajax için de. Ajax'ın bu açıdan işleri çok iyi organize ettiğini düşünüyorum. Alex Kroes ve Francesco Farioli hakkında iyi hikayeler duyuyorum. Koç takıma yeniden güven ve mentalite kazandırdı. Ajax yeniden ileriye doğru büyük adımlar atıyor. Olması gereken de bu, çok güzel." diyerek sözlerini noktaladı.

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