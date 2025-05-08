Galatasaray, 2022-23 sezonunun ara transfer döneminde Roma'dan 15 milyon euroya transfer ettiği Nicolo Zaniolo'yu sırasıyla Aston Villa, Atalanta ve Fiorentina'ya kiraladı.

Galatasaray, Zaniolo'nun sadece kiralama bedellerinden 11.4 milyon euro gelir elde ederken, Fiorentina'da opsiyon şartlarını sağlayamayan İtalyan futbolcu geri dönüş hazırlığında.

Öte yandan İtalyan basınında Nicolo Zaniolo'nun geleceğine dair dikkat çeken bir haber geçildi.

Habere göre Fiorentina, Zaniolo'yu bir kez daha kiralık olarak kadrosuna katabilir.

Fiorentina'nın amacına ulaşamaması halinde dahi Zaniolo'nun Galatasaray'da kalmayacağı ve sarı-kırmızılıların yıldız futbolcuyu bir kez daha kiralık olarak göndereceği haber detayında yer aldı.

BU SEZONKİ KARNESİ

Bu sezon toplam 35 maça çıkıp 1011 dakika sahada kalan Nicolo Zaniolo, 3 gol ve 3 asistlik istatistik yakaladı.