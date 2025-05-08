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Spor

Geri mi dönüyor! Galatasaray'da Nicolo Zaniolo gelişmesi

Galatasaray'ın İtalyan ekibi Fiorentina'ya kiralık olarak gönderdiği yıldız oyuncu Nicolo Zaniolo için yeni gelişmeler yaşanıyor. İtalyan basınında çıkan habere göre Galatasaray, 25 yaşındaki futbolcu hakkında kararını verdiğini duyurdu. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ8 Mayıs 2025 Perşembe 17:25 - Güncelleme:
Geri mi dönüyor! Galatasaray'da Nicolo Zaniolo gelişmesi
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Galatasaray, 2022-23 sezonunun ara transfer döneminde Roma'dan 15 milyon euroya transfer ettiği Nicolo Zaniolo'yu sırasıyla Aston Villa, Atalanta ve Fiorentina'ya kiraladı.

Galatasaray, Zaniolo'nun sadece kiralama bedellerinden 11.4 milyon euro gelir elde ederken, Fiorentina'da opsiyon şartlarını sağlayamayan İtalyan futbolcu geri dönüş hazırlığında.

Öte yandan İtalyan basınında Nicolo Zaniolo'nun geleceğine dair dikkat çeken bir haber geçildi.

Habere göre Fiorentina, Zaniolo'yu bir kez daha kiralık olarak kadrosuna katabilir.

Fiorentina'nın amacına ulaşamaması halinde dahi Zaniolo'nun Galatasaray'da kalmayacağı ve sarı-kırmızılıların yıldız futbolcuyu bir kez daha kiralık olarak göndereceği haber detayında yer aldı.

BU SEZONKİ KARNESİ

Bu sezon toplam 35 maça çıkıp 1011 dakika sahada kalan Nicolo Zaniolo, 3 gol ve 3 asistlik istatistik yakaladı.

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