Kış transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray, Milli yıldıza önümüzdeki haftaya kadar Sarı-Kırmızı formayı giydirmeyi hedefliyor.

Sarı-Kırmızılılar, Rıdvan Yılmaz için Rangers'la görüşmeleri sürdürüyor. Her ne kadar Erden Timur, genç oyuncuyla ilgili yorum yapmaktan kaçınsa da Galatasaray'ın önümüzdeki haftaya kadar bu transferi bitirmeye çalıştığı öğrenildi.

Özellikle Angelino ile yolların ayrılmasının, Rıdvan'ın Cim Bom'a gelme sürecini hızlandıracağı bildirildi.

Bu sezon Rangers ile 22 resmi maça çıkan Rıdvan Yılmaz, bu maçlarda 1 gol 1 asist kaydetti.