İSTANBUL 11°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ocak 2024 Perşembe / 15 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,2855
  • EURO
    33,1054
  • ALTIN
    1965.75
  • BIST100
    8184.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Geri sayım başladı! Cimbom, Rıdvan Yılmaz'da sona yakın
Spor

Geri sayım başladı! Cimbom, Rıdvan Yılmaz'da sona yakın

Ara transfer döneminde sol beke takviye yapmak isteyen Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Sarı kırmızılı ekip, Rangers forması giyen milli yıldız Rıdvan Yılmaz transferinde sona yaklaştı. İşte detaylar...

Fanatik25 Ocak 2024 Perşembe 12:28 - Güncelleme:
Geri sayım başladı! Cimbom, Rıdvan Yılmaz'da sona yakın
ABONE OL

Kış transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray, Milli yıldıza önümüzdeki haftaya kadar Sarı-Kırmızı formayı giydirmeyi hedefliyor.

Sarı-Kırmızılılar, Rıdvan Yılmaz için Rangers'la görüşmeleri sürdürüyor. Her ne kadar Erden Timur, genç oyuncuyla ilgili yorum yapmaktan kaçınsa da Galatasaray'ın önümüzdeki haftaya kadar bu transferi bitirmeye çalıştığı öğrenildi.

Özellikle Angelino ile yolların ayrılmasının, Rıdvan'ın Cim Bom'a gelme sürecini hızlandıracağı bildirildi.

Bu sezon Rangers ile 22 resmi maça çıkan Rıdvan Yılmaz, bu maçlarda 1 gol 1 asist kaydetti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.