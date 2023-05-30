Süper Lig'de bu akşam Ankaragücü karşısına şampiyonluk maçına çıkan Galatasaray, Ankara'ya tam kadro gitmişti. İstanbul'a şampiyon olarak dönmek isteyen Aslan'ın şampiyonluk geliri de belli oldu.

BAŞKANDAN TELEFON

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek, 23. şampiyonluğun Ankara'ya yakışacağını söyledi. Ankaragücü maçı öncesi Teknik Direktör Okan Buruk'u arayarak başarılar dileyen Özbek, "İlk günden beri Cumhuriyet'in 100. senesinde şampiyon olacağımızı söyledik. Bu özel senede şampiyonluğa Ankara'da ulaşacak olmamız sembolik açıdan çok değerli. Şampiyonluk, Ankara'ya yakışır" dediği öğrenildi. Buruk'un da, Başkan Dursun Özbek ile yaptığı görüşmenin ardından umut verici konuştuğu ifade edildi. Başarılı teknik direktörün, "Başkanım rahat olun. Bu maça çok iyi hazırlandık ve motiveyiz. Oyuncularım her şeyin farkındalar ve buna hazırlar" yanıtını verdiği bildirildi. Bu arada Başkan Özbek, takımdan ayrı olarak bugün günübirlik Ankara'ya gidecek.

OKAN BURUK'UN 30 YILLIK RÜYASI!

'Mayıslar bizimdir' sloganıyla taraftarını havaya sokan sarı-kırmızılı ekipte bu mücadelenin teknik direktör Okan Buruk için de çok ayrı bir önemi bulunuyor. Genç çalıştırıcı, futbolcu olarak Galatasaray'da ilk şampiyonluğunu 30 sene önce yine bir 30 Mayıs günü Ankaragücü deplasmanında yaşamıştı. O gün ayağı kırık olduğu için kadroda olmayan Okan Buruk, bu kez Aslan'ın hocası olarak Ankara'da şampiyonluğa ulaşmaya çok yakın. Sarı-kırmızılılar, 1992-1993 sezonunun son maçında Ankaragücü'nü 8-0 mağlup ederek mutlu sona ulaşmıştı.

Süper Lig'de 22 şampiyonlukla bu alanda zirvede yer alan Galatasaray 23. kez mutlu sona ulaşırsa toplamda 198 milyon TL'yi kasasına koyabilecek. Bu sezon 25 galibiyet, 5 beraberliği bulunan Cimbom kalan 2 maçını da kazanırsa 27 galibiyete ulaşacak ve katılım hakkı (33.4 milyon TL), galibiyet ödülü (2.3 milyon TL), Beraberlik ödülü (1.15 milyon TL) geçmişteki her şampiyonluk (2.86 milyon TL) kalemlerinden yaklaşık 200 milyon TL elde edecek. Ligde 23 zaferi bulunan F.Bahçe ise son 2 karşılaşmayı da kazanıp 25 galibiyetle şampiyonluğu elde ederse 190 milyon TL alacak.

ŞAMPiYONA SEZONUN ASiSTiNi iNTER YAPTI

Süper Lig'de şampiyon ya bugün ya da pazar günü Nef Stadı'nda oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde belli olacak. Ancak ligi zirvede bitiren takım kim olursa olsun Inter sayesinde sezonu 2 hafta geç açacak.

İtalyan devinin geçen haftaki sonuçlarla birlikte ligi ilk 4 içinde bitirmeyi ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantilemesi sonrası Süper Lig şampiyonu Devler Ligi yolculuğuna 1. ön elemeden değil 2. ön eleme turundan başlayacak. 11-12 Temmuz yerini 25- 26 Temmuz'da ilk maçına çıkacak olan temsilcimizin gruplara kalabilmesi için 3 turu geçmesi gerekiyor.

KUTLAMALAR iÇiN DERBi BEKLENECEK

Galatasaray bugün şampiyonluğunu ilan ederse İstanbul'da herhangi bir kutlama olmayacak. Sarı kırmızılı kafile sabaha karşı 03.00'te İstanbul'da olacağı için, hem saatin çok geç olması hem de güvenlik nedeniyle bir organizasyon yapılmayacak. Şampiyonluk için zafer kutlaması pazar günü NEF Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe derbisinde gerçekleştirilecek.