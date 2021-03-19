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Spor

Geri sayım başladı! Merrell Alanya Ultra Trail 2021 takvimi belli oldu

2021 yılının ilk uzun mesafeli koşularından biri olan Merrell Alanya Ultra Trail (patika koşusu) asırlar boyu göçebe olarak yaşayan yörüklerin rotalarını patika koşucularının deneyimlemesini sağlarken deniz, güneş ve koşuyu da aynı parkurda buluşturacak.

DHA19 Mart 2021 Cuma 19:30 - Güncelleme: 19 Mart 2021 Cuma 19:30
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Alanya'daki bu sıradışı parkur için koşu tutkunlarını 22 Mart Pazartesi saat 17.00'ye kadar kayıt olması gerekiyor. Dört farklı yarışı bünyesinde barındıracak ve 3 Nisan 2021 Cumartesi günü gerçekleştirilecek Merrell Alanya Ultra Trail 2021'de yüzlerce koşucunun parkura çıkması bekleniyor. Ultra trail branşının lider markalarından Merrell'ın isim sponsorluğunda, Argeus Travel Events ve "Dağların Arslanı" Ahmet Arslan tarafından gerçekleştirilecek organizasyona Vanessa Gebhardt, Denisa Dragomir, Lina El Kott, Sanna El Kott, Hector Haines, Oihana Azkorbebeitia ve Georgia Tindley gibi elit atletler de yarışacak.

Bu yıl "Sea, Sun, Run" (Deniz, Güneş, Koşu) konseptiyle düzenlenecek olan Merrell Alanya Ultra Trail'in katılımcılara sunacağı dört farklı yarış seçeneği ise şu şekilde olacak:

-Merrell Alanya Ultra Trail (76 km)

-Taurus Mountain Marathon (48 km)

-Keykubat Mountain Run (28 km)

-Alaiye Short Trail (17 km)

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