Yusuf Yazıcı, Fransız ekibi Lille'de geçirdiği 5 yıldan sonra kulübüyle sözleşme yenilememiş ve 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ardından gelen teklifleri değerlendirmişti. Milli yıldız Yusuf Yazıcı, yaz transfer dönemi boyunca herhangi bir kulüple anlaşma sağlamamıştı.

YUSUF YAZICI'NIN TERCİHİ OLYMPİAKOS

27 yaşındaki milli futbolcu, kendisine gelen farklı teklifler olmasına rağmen transfer dönemi bittikten sonra tercihini Yunan ekibi Olympiakos'tan yana kullandı. Yunan basını, kırmızı-beyazlı takımın teknik ekibi ve taraftarlarının Yusuf Yazıcı'dan beklentilerinin yüksek olduğunu aktardı.

YUNAN BASININDA GÜNDEM OLDU

Yusuf Yazıcı'nın, takım arkadaşı Chiquinho'dan on numara pozisyonunu kapmak için sergilediği hırsı Yunan basınında gündem oldu. Ayrıca Chiquinho'nun sakatlanması sonrası milli yıldız Yusuf Yazıcı'nın ilk 11 için formayı garantileyebileceği ifade edildi.

İLK GOLÜNÜ ATTI

Yusuf Yazıcı, Olympiakos'un, Atromitos ile karşılaştığı hazırlık maçında 5. dakikada attığı golle hem takımına galibiyeti getirdi hem de siftah yaptı.

Star Gazetesi