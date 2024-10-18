İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ekim 2024 Cuma / 15 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2933
  • EURO
    37,208
  • ALTIN
    2990.23
  • BIST100
    8962.77
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Geri sayım başladı! Ve Yusuf Yazıcı fırtına gibi dönüyor
Spor

Geri sayım başladı! Ve Yusuf Yazıcı fırtına gibi dönüyor

Yusuf Yazıcı dönüş için resmen hazırlıklara başladı. Lille ile olan sözleşmesinin bitmesinin ardından adı birçok dev takımla anılan Yusuf Yazıcı, tercihini Yunan ekibi Oylmpiakos'tan yana kullanmıştı. İşte detaylar…

18 Ekim 2024 Cuma 11:48 - Güncelleme:
Geri sayım başladı! Ve Yusuf Yazıcı fırtına gibi dönüyor
ABONE OL

Yusuf Yazıcı, Fransız ekibi Lille'de geçirdiği 5 yıldan sonra kulübüyle sözleşme yenilememiş ve 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ardından gelen teklifleri değerlendirmişti. Milli yıldız Yusuf Yazıcı, yaz transfer dönemi boyunca herhangi bir kulüple anlaşma sağlamamıştı.

YUSUF YAZICI'NIN TERCİHİ OLYMPİAKOS

27 yaşındaki milli futbolcu, kendisine gelen farklı teklifler olmasına rağmen transfer dönemi bittikten sonra tercihini Yunan ekibi Olympiakos'tan yana kullandı. Yunan basını, kırmızı-beyazlı takımın teknik ekibi ve taraftarlarının Yusuf Yazıcı'dan beklentilerinin yüksek olduğunu aktardı.

YUNAN BASININDA GÜNDEM OLDU

Yusuf Yazıcı'nın, takım arkadaşı Chiquinho'dan on numara pozisyonunu kapmak için sergilediği hırsı Yunan basınında gündem oldu. Ayrıca Chiquinho'nun sakatlanması sonrası milli yıldız Yusuf Yazıcı'nın ilk 11 için formayı garantileyebileceği ifade edildi.

İLK GOLÜNÜ ATTI

Yusuf Yazıcı, Olympiakos'un, Atromitos ile karşılaştığı hazırlık maçında 5. dakikada attığı golle hem takımına galibiyeti getirdi hem de siftah yaptı.

Star Gazetesi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.