Türkiye'ye ilk olarak 2014-15 sezonu başında Giresunspor formasıyla gelen Vedat Muriqi, Gençlerbirliği, Rizespor ve Fenerbahçe için top koşturdu. 2020-21 sezonu başında Sarı-Lacivertliler'den 21 milyon euro bonservis bedeliyle Lazio'ya imza atan Kosovalı santrfor, devamında Mallorca ile anlaştı. 32 yaşındaki oyuncu, yeniden Türkiye'de forma giymeye çok yakın. Vedat'ın eşi Edibe Muriqi, sosyal medya hesabından uçak içerisinden bir paylaşım yaptı. Fotoğrafta Türk bayrağı emojisinin yer alması da transfer iddialarını güçlendirdi.

RESMİYET KAZANACAK

İspanyol basınından futboldesdemallorca, "Vedat Muriqi'nin eşinin bugün sosyal medyada yaptığı paylaşım tam olarak bu yönde bir mesaj veriyor. Açık konuşmak gerekirse artık spekülasyona pek yer kalmadı. Her şey, golcü oyuncunun Fenerbahçe'ye transferinin birkaç gün, hatta birkaç saat içinde resmiyet kazanacağını gösteriyor" ifadelerini kullandı.