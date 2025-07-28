İSTANBUL 35°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Temmuz 2025 Pazartesi / 3 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,5518
  • EURO
    47,5621
  • ALTIN
    4355.66
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Geri sayım başladı! Victor Osimhen için hazırlıklar tamam
Spor

Geri sayım başladı! Victor Osimhen için hazırlıklar tamam

Galatasaray'ın kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in birkaç gün içinde İstanbul'da olması bekleniyor. Stadyumda imza töreni düzenleyecek Galatasaray büyük bir etkinlikle yıldız oyuncuyu karşılamaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

AKŞAM28 Temmuz 2025 Pazartesi 09:15 - Güncelleme:
Geri sayım başladı! Victor Osimhen için hazırlıklar tamam
ABONE OL

Galatasaray, Victor Osimhen'e kavuşuyor. Napoli ile 75 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus karşılığında anlaşan Aslan, Nijeryalı ile de 4 yıllığına el sıkıştı. Osimhen, yıllık 16 milyon euro artı bonuslar kazanacak. Corriere dello Sport, transferin bugün resmiyet kazanacağını iddia etti. Kulüp içi kaynaklar ise salı ya da çarşamba gününe sarkabileceğini bildirdi.

Haberde şu ifadeler yer aldı: "Dün Napoli-Galatasaray hattı adeta alev aldı. İki kulübün avukatları imzalı belgelerin değişimi için durmaksızın çalıştı. Osimhen'i kalıcı olarak İstanbul'a götürecek büyük transfer operasyonu en ince detayına kadar netleştirildi. Bonservis bedeli 75 milyon euro olarak belirlendi. Ödeme taksitle yapılacak: Temmuz sonuna kadar 40 milyon euro, ardından 2026'ya kadar ikişer 17.5 milyon euroluk iki taksit. De Laurentiis, nihai uzlaşının sağlanmasının ardından onayı verdi. Galatasaray, yalnızca Türkiye'ye gelmek isteyen ve Al-Hilal ile bazı Avrupa kulüplerini reddeden Osimhen için büyük bir ekonomik fedakârlık yaptı. Taraftarını mutlu etmek isteyen Sarı-Kırmızılılar, yıldız golcüyü stadyumda düzenlenecek büyük bir etkinlikle karşılamaya hazırlanıyor." Öte yandan Galatasaray'ın Osimhen'e 4 yıllık imzayı 2 Ağustos'ta Rams Park'ta Lazio ile yapılacak hazırlık maçı öncesinde attırması bekleniyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Marmaris'te şok görüntüler: Eğlence mekanı çalışanları kadın turistleri darp etti: 5 gözaltı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.