Galatasaray, Victor Osimhen'e kavuşuyor. Napoli ile 75 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus karşılığında anlaşan Aslan, Nijeryalı ile de 4 yıllığına el sıkıştı. Osimhen, yıllık 16 milyon euro artı bonuslar kazanacak. Corriere dello Sport, transferin bugün resmiyet kazanacağını iddia etti. Kulüp içi kaynaklar ise salı ya da çarşamba gününe sarkabileceğini bildirdi.

Haberde şu ifadeler yer aldı: "Dün Napoli-Galatasaray hattı adeta alev aldı. İki kulübün avukatları imzalı belgelerin değişimi için durmaksızın çalıştı. Osimhen'i kalıcı olarak İstanbul'a götürecek büyük transfer operasyonu en ince detayına kadar netleştirildi. Bonservis bedeli 75 milyon euro olarak belirlendi. Ödeme taksitle yapılacak: Temmuz sonuna kadar 40 milyon euro, ardından 2026'ya kadar ikişer 17.5 milyon euroluk iki taksit. De Laurentiis, nihai uzlaşının sağlanmasının ardından onayı verdi. Galatasaray, yalnızca Türkiye'ye gelmek isteyen ve Al-Hilal ile bazı Avrupa kulüplerini reddeden Osimhen için büyük bir ekonomik fedakârlık yaptı. Taraftarını mutlu etmek isteyen Sarı-Kırmızılılar, yıldız golcüyü stadyumda düzenlenecek büyük bir etkinlikle karşılamaya hazırlanıyor." Öte yandan Galatasaray'ın Osimhen'e 4 yıllık imzayı 2 Ağustos'ta Rams Park'ta Lazio ile yapılacak hazırlık maçı öncesinde attırması bekleniyor.