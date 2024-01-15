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Spor

Geri sayıma geçildi! Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü ile anlaştı

Fenerbahçe, ara transfer dönemiyle birlikte kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Sarı lacivertliler, uzun zamandır gündeminde olan Çağlar Söyüncü ile anlaştı. İşte detaylar...

15 Ocak 2024 Pazartesi 18:23 - Güncelleme:
Geri sayıma geçildi! Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü ile anlaştı
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Çağlar Söyüncü ile anlamaya vardığı öne sürüldü.

Sports Digitale'nin haberine göre; Fenerbahçe, Atletico Madrid'de forma giyen milli stoper Çağlar Söyüncü ile anlaşmaya vardı.

Haberde, Atletico Madrid'e resmi 'kiralama' teklif yapan Fenerbahçe, transferi tamamlamak için İspanyol ekibinin vereceği cevabı beklediği öne sürüldü.

BİRÇOK TALİBİ VAR

Atletico Madrid'den ayrılmayı planlayan milli oyuncu ile Fulham, Porto ve Roma gibi takımlar da ilgileniyor.

BU SEZON 9 MAÇA ÇIKTI

Çağlar Söyüncü bu sezon Atletico Madrid formasıyla 9 resmi maçta süre aldı. 27 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 15 milyon Euro.

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