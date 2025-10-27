Cezalı duruma düşen Davinson, Trabzon derbisinde yok.

Roland Sallai'nin 43'teki şutu direkte patladı.

Göztepe'de Bokele 42'de kırmızı kart gördü...

Sarı-Kırmızılılar, Bodo/Glimt maçı sonrası Göztepe'ye karşı iyi başlayamadı. Stoilov'un öğrencileri, geriden oyun kurmaya çalışmadı ve böylece Cim-Bom'un en etkili hücum planı devre dışı kaldı. 5-1-4 dizilişiyle oynayan rakibinin önde baskısıyla bocalayan Aslan, 6. dakikada geriye düştü. Orta sahada Torreira'nın eksikliği çokça hissedildi. 19'da Barış'ın inatçılığı ve Osimhen'in pozisyon takibi sayesinde golü bulan G.Saray, 42'de rakibinin 10 kişi kalmasıyla oyunun hakimiyetini tamamen eline aldı. İkinci devre Barış çıktı, Icardi girdi. Baskısını artıran Cim-Bom, 63'te Sara'nın şık golüyle öne geçti. 66'da ise Sara'nın ortaladığı topa Osimhen vurdu, kaleciden dönen topu Icardi tamamladı. Aslan, yenik duruma düştüğü maçı kazanmasını bildi.