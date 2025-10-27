İSTANBUL 27°C / 13°C
Geriden gelip kazandı! 3 puan Galatasaray'ın

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray sahasında konuk ettiği Göztepe'yi 3-1 mağlup etti. Sarı kırmızlı ekip bu galibiyetle birlikte puanını 28'e yükseltti. İşte detaylar...

27 Ekim 2025 Pazartesi 09:03
Geriden gelip kazandı! 3 puan Galatasaray'ın
Cezalı duruma düşen Davinson, Trabzon derbisinde yok.

Roland Sallai'nin 43'teki şutu direkte patladı.

Göztepe'de Bokele 42'de kırmızı kart gördü...

Sarı-Kırmızılılar, Bodo/Glimt maçı sonrası Göztepe'ye karşı iyi başlayamadı. Stoilov'un öğrencileri, geriden oyun kurmaya çalışmadı ve böylece Cim-Bom'un en etkili hücum planı devre dışı kaldı. 5-1-4 dizilişiyle oynayan rakibinin önde baskısıyla bocalayan Aslan, 6. dakikada geriye düştü. Orta sahada Torreira'nın eksikliği çokça hissedildi. 19'da Barış'ın inatçılığı ve Osimhen'in pozisyon takibi sayesinde golü bulan G.Saray, 42'de rakibinin 10 kişi kalmasıyla oyunun hakimiyetini tamamen eline aldı. İkinci devre Barış çıktı, Icardi girdi. Baskısını artıran Cim-Bom, 63'te Sara'nın şık golüyle öne geçti. 66'da ise Sara'nın ortaladığı topa Osimhen vurdu, kaleciden dönen topu Icardi tamamladı. Aslan, yenik duruma düştüğü maçı kazanmasını bildi.

