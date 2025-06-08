Kaleci Berke Özer, A takımda ilk kez bir maça çıktı... Milliler, çarşamba günü Meksika ile oynayacak. Milli Takım, ikinci devre isabetli şut çekemedi!..

Karşılaşmaya ilk dakikada yediğimiz golle adeta yenik başladık. Tutuk bir oyun sergileyen Ay-Yıldızlılar, 15 dakika sonra açıldı. Önde baskıyla birlikte ABD'yi hapsettik ve rakibin hatasıyla 25. dakikada öne geçtik. 2 dakika sonra ise Kerem Aktürkoğlu sahne aldı. ABD, ilk 45 dakikayı tek isabetli şutla bitirdi. Milliler ise toplam 9 denemede 5 kez isabet buldu. Türkiye, ikinci yarıya da etkisiz bir şekilde başladı. ABD'li oyuncular, sık sık uzaktan şut denemelerinde bulundu. Rakibe net pozisyonlar da verdik. Önde baskı sonucu zor durumda kaldık. Zaman zaman oyunun kontrolünü eline alan Ay-Yıldızlılar, skoru korumayı başardı. Türkiye, 4. kez karşı karşıya geldiği ABD'yi ikinci kez mağlup etti.

'10 NUMARA' GÜLER'İN

A Milli Takım'da 8 numaralı formayı giyen Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu'nun kadroda olmaması sebebiyle dün ABD karşısında sahaya 10 numara ile çıktı. Soyunma odasında çektiği formasını sosyal medya hesabından paylaşan 20 yaşındaki oyuncu, kaptan Çalhanoğlu'nu etiketleyerek kalp emojisi koydu. Arda Güler'in bu paylaşımı gündem oldu.