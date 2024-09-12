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Spor

Geriye tek bir ihtimal kaldı! Fenerbahçe'de Antony için yoğun mesai

Yaz döneminde birçok başarılı transfere imza atan Fenerbahçe son olarak kadrosuna skorer bir hücumcu takviye etmek istiyor. Sarı lacivertli ekip bu doğrultuda Manchester United forması giyen Antony'i gündemine alsa da oyuncunun öncelliği İngiltere'de kalmak. Ancak İngiliz kulübü oyuncunun kiralık olarak ayrılmasına sıcak bakıyor. İşte detaylar...

Akşam12 Eylül 2024 Perşembe 09:25 - Güncelleme:
Geriye tek bir ihtimal kaldı! Fenerbahçe'de Antony için yoğun mesai
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Son olarak Filip Kostic transferini yapan ve sol taraftaki eksiğini kapatan Fenerbahçe, skorer bir hücum jokeri almayı hedefliyor. Ağustos 2022'de 95 milyon euroya Ajax'tan ManU'ya transfer olan Brezilyalı, ödenen paranın karşılığını veremedi. Kulüp tarihinin en pahalı 2. transferi olan Antony'e karşı taraftarın olumsuz bir bakış açısı var. Yoğun eleştiri altında olan Teknik Direktör Ten Hag da, Antony'e sahip çıkabilecek güce sahip değil.

ÖNCELİĞİ M.UNİTED'DA KALMAK

Dailymail, F.Bahçe'nin Antony transferinin zora girdiğini, oyuncunun Manchester'da kalmak istediğini yazdı. Ancak geçmiş dönemde olduğu kadar süre bulma ihtimali pek yok. Hem taraftar hem kulüp sahipleri, futbolcuya iyi gözle bakmıyor. Avrupa'da transfer pazarının kapanması nedeniyle Süper Lig'den başka gidebileceği yüksek bir arena bulunmuyor. Sarı Lacivertliler, Dailymail'den gelen olumsuz habere rağmen Antony konusundan vazgeçmiş değil

TEK İHTİMAL KİRALANMASI

ManU, 95 milyon euro yatırım yaptığı futbolcunun düşen değerini yeniden yükseltmesini istiyor. 25 milyon euroya kadar gerileyen Antony, yalnızca kiralık olarak ayrılabilir. Fenerbahçe'nin bonservisiyle alması söz konusu değil. Muhtemel satın alma opsiyonu da 40-50 milyon euro civarında gözüküyor. Bu detaylar çerçevesinde 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan sol ayaklı futbolcunun 1 yıl kiralanması sağlanabilir. Cuma gününe kadar bekleyiş sürecek.

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