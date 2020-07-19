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Spor

Gerson Rodrigues'e Beşiktaş talip oldu

MKE Ankaragücü'nden olaylı bir şekilde ayrılan Gerson Rodrigues'e Beşiktaş'ın takip olduğu iddia edildi.

19 Temmuz 2020 Pazar 19:02 - Güncelleme: 19 Temmuz 2020 Pazar 19:02
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Gelecek sezonun kadrosunu kurmak için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş için Ukrayna'dan sürpriz bir haber geldi.

Siyah-beyazlıların, sezonun 2. yarısında Ankaragücü'nde kiralık olarak oynayan ve geçtiğimiz hafta kaptan Kulusic ile tartıştığı için sözleşmesi feshedilen Gerson Rodrigues'in transferi için "resmi girişimlere" başladığı kaydedildi.

KİRALIK FORMÜLÜ ARANIYOR

Lüksemburglu oyuncu 2024 yılına kadar sözleşmeli olduğu kulübü Dinamo Kiev'in, oyuncunun bonservisi için 6 milyon euroluk bir bedel beklediği ve Beşiktaş'ın ise kiralık anlaşma yolu aradığı vurgulandı.

25 yaşındaki futbolcu, sezonun 2. yarısında Süper Lig'de 11 maça çıktı ve 6 gol, 2 asistlik performansla dikkatleri çekmeyi başardı.

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