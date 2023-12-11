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Spor

Getafe başkanından müjde! Enes Ünal'ın dönüş tarihi belli oldu

Geçen sezon Getafe'nin Real Betis ile oynadığı maçta sakatlanan milli futbolcu Enes Ünal'ın dönüş tarihi netleşti. Getafe Başkanı Angel Torres merakla beklenen Enes Ünal'ın yeşil sahalara dönüş tarihini yaptığı açıklama ile duyurdu. İşte detaylar...

11 Aralık 2023 Pazartesi 12:06 - Güncelleme:
Getafe başkanından müjde! Enes Ünal'ın dönüş tarihi belli oldu
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İspanya ekibi Getafe forması giyen milli futbolcu Enes Ünal 2022-2023 sezonun ikinci yarısında oynanan Real Betis maçında sakatlandı. Çapraz bağlarında kopma olan başarılı forvet oyuncu 6 ay sahalarda uzak kaldı. 26 yaşındaki milli futbolcunun sahalara dönüş tarihi netleşti.

GETAFE BAŞKANI DUYURDU

Kulüp başkanı Angel Torres merakla beklenen Enes Ünal'ın dönüş tarihini duyurdu. Torres yaptığı açıklamada "Enes'in aralık ayının ikinci haftası takımla çalışmalara başlayacağını düşünüyorum. Ocak ayında ise en iyi seviyesine ulaşarak sahada olması bekleniyor" ifadelerini kullandı.

ENES ÜNAL'IN AVRUPA BİRÇOK TALİBİ VARDI!

Milli futbolcu Enes, sakatlanmadan önce Getafe'de oynadığı futbol ile Barcelona'nın yıldız futbolcusu Robert Lewandowski'ye rakip olarak gösteriliyordu. Ayrıca Avrupa'nın birçok büyük kulübünün radarında olan oyuncu ile Benfica yakından ilgileniyordu. Ancak yaşanan sakatlık sonrası Enes Ünal transfer gündeminin odağından çıktı.

GETAFE KARNESİ

Getafe forması ile 2022-2023 sezonunda tüm kulvarlarda 38 resmi maça çıkan futbolcu 15 gol 5 asitlik performans ile skora katkı sağladı.

Star Gazetesi

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