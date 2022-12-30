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Spor

Getafe evinde Mallorca'yı 2 golle geçti

Milli oyuncu Enes Ünal'ın formasını giydiği Getafe, İspanya La Liga'nın 15. haftasında evinde konuk ettiği Mallorca'yı 2-0 mağlup etti.

AA30 Aralık 2022 Cuma 21:31 - Güncelleme:
Getafe evinde Mallorca'yı 2 golle geçti
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İspanya 1. Futbol Ligi'nde (LaLiga) milli futbolcu Enes Ünal'ın forma giydiği Getafe, sahasında Mallorca'yı 2-0 yendi.

Alfonso Perez Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi takım, Borja Mayoral'in 51 ve 78. dakikalarda attığı gollerle galibiyete ulaştı.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan ve 84 dakika sahada kalan Enes Ünal, ilk golün asistini yaptı.

İki hafta sonra kazanan Getafe 17 puana ulaştı. Dört maçın ardından kaybeden Mallorca ise 19 puanda kaldı.

ENES ÜNAL'IN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Milli golcü Enes Ünal, bu sezon Getafe formasıyla şu ana kadar 16 resmi maça çıktı ve bunların hepsinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1383 dakika süre alan 25 yaşındaki oyuncu, 5 gol ve 3 asistle skora etki etti.

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