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Spor

Getafe Teknik Direktörü Jose Bordalas: Enes Ünal için kazanacağız

İspanya La Liga ekiplerinden Getafe'nin teknik direktörü Jose Bodalas, açıklamalarda bulundu. Yıldız oyuncusu Enes Ünal'ın sakatlığı hakkında da konuşan deneyimli çalıştırıcı, 'Enes için de kazanmalıyız.' şeklinde konuştu.

27 Mayıs 2023 Cumartesi 16:05 - Güncelleme:
Getafe Teknik Direktörü Jose Bordalas: Enes Ünal için kazanacağız
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Getafe Teknik Direktörü Jose Bordalas, milli futbolcumuz Enes Ünal'ın sakatlığını değerlendirdi. Bordalas, "Enes'in yokluğu tüm takım için büyük bir darbe. Takım için çok önemli bir futbolcu" dedi.

İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) takımlarından Getafe'nin teknik direktörü Jose Bordalas, sakatlanan Enes Ünal'ın yokluğunun kendileri için önemli bir eksik olduğunu söyledi.

LaLiga'nın 37. haftasında yarın sahasında Osasuna'ya karşı oynayacak Getafe'de teknik direktör Bordalas basın toplantısı düzenledi.

Ligde hafta içinde oynanan Real Betis maçında sakatlanan ve sağ diz çapraz bağlarında yırtık tespit edilen Enes Ünal'ın durumunu değerlendiren Bordalas, "Enes'in yokluğu tüm takım için büyük bir darbe. Takım için çok önemli bir futbolcu. Ciddi her türlü sakatlık bir futbolcu için zordur. Onun azmiyle kısa zamanda sahalarda olacağını düşünüyorum. Ama üzülmek için zaman yok." dedi.

Dizinden ameliyat olacak ve normal şartlarda 6-8 ay sahalardan uzak kalacak Enes'in "aldığı darbenin ilk başta futbolcuyu daha sonra tüm takımı etkilediğini" kaydeden Bordalas, "Ligde kalan iki maçımızda bize destek olamayacak. Ne kadar profesyonel biri olduğunu biliyoruz. Bunu her maçta gösterdi. Ligde kalarak ona bu zor döneminde yardımcı olabilir, acısını biraz olsun azaltabiliriz. Bize saha dışından destek verecek Enes için de kazanmalıyız." şeklinde konuştu.

Ligin son iki haftasına girilirken 38 puanla 16. sırada olan Getafe'nin ligde kalma mücadelesi son haftaya kadar sürecek.

Son sıradaki Elche'nin ligden düşmesi kesinleşirken, Getafe'nin yanı sıra Espanyol (35), Valladolid (38), Cadiz (38), Almeria (39), Celta (40) ve Valencia (40) kalan iki haftada düşmeme mücadelesi verecek.

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