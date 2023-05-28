Getafe umudunu son haftaya taşıdı

İspanya La Liga'nın 37. haftasında Jose Bordalas'ın ekibi Getafe ile Jagoba Arrasate'nin yönetimindeki Osasuna karşı karşıya geldi.

Alfonso Perez Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Getafe 2-1 kazanırken goller 39. dakikada Latasa ve 90. dakikada Jaime Mata'dan geldi. Konuk ekip Osasuna'nın tek golü ise 2. dakikada Ezequiel Avila'dan geldi.

Getafe'de sakatlığı bulunan Enes Ünal maçta forma giyemezken 41 puana ulaşan Getafe haftayı 14. sırada tamamladı. 50 puanda kalan Osasuna ise 7. sırada yer aldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Getafe deplasmanda Real Valladolid ile karşılaşırken, Osasuna evinde Girona ile karşılaşacak.