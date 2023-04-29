İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Nisan 2023 Cumartesi / 9 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4529
  • EURO
    21,4358
  • ALTIN
    1244.75
  • BIST100
    4617.93
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Getafe'de teknik direktörlüğe Jose Bordalas getirildi
Spor

Getafe'de teknik direktörlüğe Jose Bordalas getirildi

Quique Sanchez Flores ile yollarını ayıran İspanya La Liga ekiplerinden Getafe'de teknik direktörlüğe Jose Bordalas getirildi.

AA29 Nisan 2023 Cumartesi 14:55 - Güncelleme:
Getafe'de teknik direktörlüğe Jose Bordalas getirildi
ABONE OL

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Getafe'nin Quique Sanchez Flores'den boşalan teknik direktörlük görevine Jose Bordalas'ı getirdiği bildirildi.

Yapılan açıklamaya göre, Getafe'de 2016-2021 sezonları arasında görev yapan Bordalas, tekrardan göreve getirildi. Bordalas'la bu sezon kalan 7 maç için sözleşme imzalandığı açıklandı.

Milli futbolcu Enes Ünal'ın formasını giydiği ve ligde kalma mücadelesi veren Getafe'de alınan kötü sonuçlardan dolayı 18 aydır takımın başında bulunan Quique Sanchez Flores'in görevine son verilmişti.

Getafe, ligin 32. haftasında kendisi gibi ligde kalma mücadelesi veren Espanyol ile yarın deplasmanda karşılaşacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.