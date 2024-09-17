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Spor

Getafe'den Bertuğ Yıldırım kararı

Getafe'de kiralık olarak forma giyen Bertuğ Yıldırım için transfer gelişmesi ortaya çıktı. Bertuğ Yıldırım'ın Getafe'de göze girmesi sonrası İspanyol kulübünün oyuncunun bonservisi için harekete geçtiği iddia edildi.

17 Eylül 2024 Salı 00:38 - Güncelleme:
Getafe'den Bertuğ Yıldırım kararı
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Yaz transfer döneminde Fransa Ligue 1 ekibi Rennes'ten İspanya LaLiga takımlarından

Getafe'ye kiralanan Bertuğ Yıldırım hızlı şekilde yeni takımında göze girdi.

İspanyol basınında yer alan habere göre; Getafe teknik direktörü Jose Bordalas kısa süre şans vermesine rağmen milli futbolcunun potansiyelinden etkilendi.

BERTUĞ YILDIRIM İÇİN TRANSFER TALİMATI

60 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, kulüp yönetimine verdiği talimatta milli yıldızın bonservisi ile transfer edilmesini istedi.

Bu sezon İspanyol ekibi ile çıktığı 2 maçta 168 dakika süre bulan 22 yaşındaki milli forvet, gol ya da asist katkısı sağlayamadı.

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