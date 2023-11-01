Getafe'den inanılması güç skor: 12-0

İspanya Kral Kupası 1. tur maçında amatör lig ekiplerinden Tardienta ile La Liga ekiplerinden Getafe karşı karşıya geldi.

Deportes Santa Quiteria Stadı'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Getafe 12-0 kazandı ve tarihi bir skora imza attı.

Getafe'nin gollerini 7. dakikada John Patrick, 15 ve 54. dakikalarda Mason Greenwood, 30. dakikada Anthony Lozano, 33. dakikada Jordi, 35, 56, 63. dakikalarda Oscar Rodriguez, 68. dakikada Domingos Duarte, 73. dakikada Latasa, 78 ve 85. dakikalarda ise Borja Mayoral kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Getafe bir üst tura yükselen takım oldu.