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Spor

Getafe'den inanılması güç skor: 12-0

İspanya Kral Kupası 1. tur mücadelesinde Tardienta deplasmanına konuk olan Getafe rakibine adeta gol oldu yağdı. Mavi beyazlı ekip rakip ağlara tam 12 gol bırakarak adını bir üst tura yazdırdı.

1 Kasım 2023 Çarşamba 23:15 - Güncelleme:
Getafe'den inanılması güç skor: 12-0
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İspanya Kral Kupası 1. tur maçında amatör lig ekiplerinden Tardienta ile La Liga ekiplerinden Getafe karşı karşıya geldi.

Deportes Santa Quiteria Stadı'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Getafe 12-0 kazandı ve tarihi bir skora imza attı.

Getafe'nin gollerini 7. dakikada John Patrick, 15 ve 54. dakikalarda Mason Greenwood, 30. dakikada Anthony Lozano, 33. dakikada Jordi, 35, 56, 63. dakikalarda Oscar Rodriguez, 68. dakikada Domingos Duarte, 73. dakikada Latasa, 78 ve 85. dakikalarda ise Borja Mayoral kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Getafe bir üst tura yükselen takım oldu.

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